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Bodrum'da yelken eğitimleri devam ediyor

Son yıllarda, denizciliğe artan ilgi yelken eğitimlerine de yansıdı.

Yelkencilik ve yelken sporunu öğrenmek isteyenler için düzenlenen eğitimler yoğun ilgi görmeye başladı.


Bodrum'da düzenlenen kurslarda; Yelkenli tekne donanımı, coğrafya ve rüzgar yönleri, denizde ilk yardım eğitimleri, yelken kullanma pratikleri, dümen ve yelkenle dümen kullanımı, manevra pratikleri, orsa, pruva ve apaz yelken eğitimi, pusula kullanma eğitimi, yelkeni tekneyi seyir için hazır hale getirme gibi önemli konularda eğitim veriliyor. Ayrıca, bu eğitimler sayesinde sağlıklı yaşam, takım ruhu bilincini gelişimi ve denizi sevmek ve korumak gibi temel bilgiler de yelken eğitimi alanlara aktarılıyor. Su Üstünde bloğu yöneticisi Eren Budaklı eğitimlerin denizi anlama ve koruma, yelken sevgisi aşılamanın en güzel yolu olduğunu ve eğitimi alanlarında ömür boyu sürecek bir uğraş kazandıklarını ifade etti.

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