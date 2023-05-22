Bodrum'da yelkenli teknede 96 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 96 düzensiz göçmen ile 4 Türk vatandaşı yakalandı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen noktaya hareket etti. Sahil Güvenlik botu TCSG-31 tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Teknedeki 68 Afganistan, 22 Irak, 5 İran ve 1 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 4 Türk vatandaşı yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.