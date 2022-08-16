Bodrum'da yeni hastane yolu yapımında sona gelindi

Muğla'nın Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi'nde yapımı süren yeni Bodrum Devlet Hastanesi'ne ulaşımın sağlanacağı yeni yolla ilgili, Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgedeki çalışmaları sık sık yerinde inceliyor.

Yaklaşık 1 kilometrelik yeni yol açan Fen İşleri ekipleri, açılan yolda kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt serimine başlayacak. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilerinin verdiği bilgelere göre; 1 kilometrelik hat boyunca, kırım çalışmaları ve dolgu çalışmaları yapılarak yolun açımı sağlandı. Açılan yolun dağ kısmına yağmur suyu tahliyesi için hendek ile diğer tarafına oto korkuluk ve motor korkuluk yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda yeni hastane kavşağında da kırım ve yol genişletme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol çalışması ile yeni hastaneye ulaşımın daha rahat sağlanması ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi planlanıyor.