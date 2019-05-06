Bodrum'da yıkımlar başladı, milyon dolarlık villalar yerle bir edildi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla Bodrum'da bulunan kaçak yapıların yıkımına başlandı. Sabah erken saatlerinde iş makineleri Güvercinlik Mahallesi'ne girerek deniz manzaralı lüks villaları yerle bir etti.

Bodrum Belediyesi'nin kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği kapsamında, bugün Güvercinlik Mahallesi'nde kaçak bir yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi ekipleri, Güvercinlik Mahallesi Güvercinlik Bulvarı no 307 adresindeki 127 ada 13 parsel sayılı taşınmazın üzerinde kaçak yapıldığı tespit edilen binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi. İmar Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca hakkında encümen kararı alınan ancak yapılan itiraz neticesinde yürütmeyi durdurma kararı ile ertelenen yıkım işlemi, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından bugün yıkıldı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Kaçak ve izinsiz olduğu tespit edilen yapı ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma talebini inceleyen Muğla 2'nci İdare Mahkemesi 30.04.2019 tarihinde yürütmenin durdurulması istemine ret cevabı vermişti. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri gerekli tebligatları bina sahibine yaparak bu sabah yıkım işlemine başladı. Karayolları ekiplerinin yol güvenliğini aldığı yıkım sırasında jandarma ekipleri de hazır bulundu.

Sabah saatlerinde başlayan yıkım işleminin bir bölümü tamamlandı. Yıkım işleminin, çarşamba günü, yol güvenliğinin alınmasının ardından devam edeceği belirtildi.