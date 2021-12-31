İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bodrum'da yılbaşı şöleni başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yılbaşı coşkusu başlarken, binlerce kişi meydanda toplandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı coşkusu başlarken, binlerce kişi meydanda toplandı.



2022 yılına çok az bir süre kala kutlamaların adresi Bodrum Belediye Meydanı'nda binlerce kişi toplandı. Adım atacak yerin kalmadığı meydanda binlerce kişi çalan müzik eşliğinde eğleniyor. Neyzen Tevfik Caddesi'nden meydana giren bando ekibi de renkli görüntüler oluşturdu.


Bodrum'da gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü sanatçı Sertab Erener sahne alacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.