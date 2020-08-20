Bodrum'da yollar dereye duvarlar şelaleye döndü

Bodrum'da patlayan isale hattı sonrası yollar dereye duvarlar şelaleye döndü. Denize akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Binlerce turistin olduğu sahil çamurla doldu.

Akyarlar Mahallesi'ndeki 500'lük ana isale hattında 18 saat içerisinde 2 patlama yaşandı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan sonra jandarmanın yol güvenliğini sağlamasının ardından MUSKİ ekipleri olaya müdahale etti. Gece boyunca çalışma yapan ekipler, arızayı giderdi. Çalışmaların tamamlanmasından bir süre sonra, dün gerçekleşen arıza noktasının yaklaşık 50 metre ilerisinde yeni bir patlama yaşandı. Meydana gelen patlama sonrası esnaf ne yapacağını şaşırdı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Merdivenlerden ve duvarlardan şelale gibi sular akmaya başladı. Kimi vatandaşlar ise dere gibi akan suyun ev ve işyerlerini basmaması için yoğun çaba sarf etti. İşyeri sahipleri ve vatandaşlar ellerine aldıkları tahtalar, plastik kasalar ve çeşitli malzemelerle suyun yönünü çevirmeye çalıştı.

Patlama sonrası sahil ve plaja doğru akan suyun tazyikinden dolayı, civarda bulunan bazı işletmelerde ufak çaplı maddi hasar meydana getirdi. Sahilde güneşlenen ve denize giren yerli ve yabancı turistler bir anda gelen çamurlu suyun ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çamur ve balçıkla sıvanan sahili turistler terk etti. Denize akan çamurlu su denizin rengini değiştirirdi. İşletme sahipleri ise duruma isyan etti.