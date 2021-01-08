Bodrum'da yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı: 1 ağır yaralı

Muğla'nın Bodrum içesinde ana yoldan yolun karşısına geçmek isteyen 21 yaşındaki gence 1 araba çarptı, yolun kenarına fırlayan gencin üzerinde ise 3 araç geçti. Hastaneye kaldırılan genç yaşam mücadelesi veriyor.

Bodrum - Milas kara yolu üzerinde 48 CBD 73 plakalı hafif ticari Renault Kangoo marka aracı kullanan sürücü ana yoldan yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Metin Temizay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun sol tarafına savrulan Temizay, orta refüjün kenarına düştü. Kaza yapan aracı o anda sollayan 3 araç ise Temizay'ın üzerinden geçtiği öne sürüldü. Kazanın ardından bölgede bulunan akaryakıt istasyonunda çalışanlar 112 Acil Sağlık ekibini aradı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Temizay, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören Ahmet Saraç, 3 aracın kaza yapan Temizay'ın üzerinden geçtiğini ifade ederek “ Restoranda çalışıyordum, bir ses geldi, çıktım baktım bir araç birine çarpmış. Kazanın ardından baktım 3 araç çocuğun üzerinden geçti. Sonra ambulans geldi, yaşıyor dediler ama yolun karşısındaki inşaata gidiyor, kendisi babası olmadığı için çalışıp ailesine para gönderiyordu” dedi.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Temizay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Araç sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.