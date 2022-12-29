Bodrum'da Zeynep Casalini hayranlarını coşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı konserleri çerçevesinde sahneye çıkan Zeynep Casalini, sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.

2023 yılını görkemli bir yılbaşı programı ile karşılayan ilçede Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği konserler devam ediyor. Her güne bir DJ Performansı ve şarkıcı olarak planlanan konserler serisinin dördüncü gününde ünlü sanatçı Zeynep Casalini dinleyicileriyle buluştu.

Hayranlarına seslenen Casalini, “Hiç sıkılmayın, tepinin, söyleyin, ağlayın, ne isterseniz yapın bu gece” dedi. Belediye Meydanı'nda en sevilen parçalarını seslendirerek müzik ziyafeti sunan sevilen sanatçı, dinleyenlerini coşturdu.,

Yılbaşı etkinlikleri çerçevesinde 29 Aralık Perşembe günü Buzuki Hakan ve Pelin Belediye Meydanı'nda performans sergileyecek. 30 Aralık Cuma günü ise yine Bodrum'un önemli mekanlarında sahne alan Bate ile eğlence devam edecek.

Ersin Show'un sunuculuğunu yapacağı 2022'nin son günü ise sanatçı Teoman hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir geceye imza atacak. DJ Performansları haftanın her günü 20.00'de konserler ise 20.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda tüm Bodrum yaşayanlarına güzel anılar bırakacak.