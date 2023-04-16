Bodrum'daki büyük heyecan sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum Rallisi nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Şampiyona sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen şampiyonada 69 araç mücadele etti. Türkiye'nin en hızlı pilotlarının yarıştığı şampiyona, Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda gerçekleştirildi. Toprak yollarda kıyasıya mücadele eden sporcular, seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Şampiyonayı bölge sakinleri ve otomobil sporları tutkunları ilgiyle takip etti. Şampiyonada kaza yapıp yarışamayacak hale gelen araçlar ise yarıştan çekildi.

Şampiyona Torba Mahallesi Kaynar mevkiindeki Be Premium Otel'de seremonik finiş ile sona ererken düzenlenen ödül töreni ile dereceye girenlere ödülleri ve hediyeleri verildi.

Şampiyonayı genel klasmanda Kağan Karamanoğlu ve Oytun Albayrak'ın takımı üçüncü tamamlarken, ikinciliği Burak Çukurova ve Burak Akçay'ın yer aldığı takım elde etti. 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum Rallisi'nin birincisi ise Ümitcan Özdemir ve Batuhan Memiş Yazıcı'nın takımı oldu.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, şampiyona ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Bodrum rallisini tamamladık. Ciddi, rekor bir kayıt alarak güzel bir yarış organize ettik. Ben başta Karya Otomobil Spor Kulübümüz ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyondu, biz izlerken çok keyif aldık. Seyircilerin de çok ciddi bir ilgisi vardı. Ülkemizde otomobil sporlarının büyüdüğünü görmek, ilgisinin arttığını görmek bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Şampiyonada 69 kayıt aldık, çok iyi bir rakam. Otomobillerin spesifikasyonları ve kalitesi artıyor. Daha teknolojik otomobiller görmeye başladık. Dolayısıyla bizleri oldukça tatmin etti diyebilirim" ifadelerine yer verdi.