Bodrum'daki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Aras, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Bodrum Yarımadası genelinde tespit edilen 101 adet kaçak yapı için müdahale sürecinin başladığını söyledi.

Başkan Aras, bugün Bodrum Belediyesi önünde halka açık bir basın toplantısı düzenleyerek, kaçak yapılaşma ile mücadele kampanyası hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, Turgay Kaya, Önder Batmaz ve konu ile ilgili birim amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Bodrum'un geleceğini tehdit eden sürece dair çarpıcı açıklamalar yapan Aras, vatandaşlara “Yanlış yaptıysanız lütfen düzeltin, bizim müdahale etmemizi beklemeyin.” çağrısında bulundu.

1 Nisan 2019 tarihinin Bodrum için milat olduğunu söyleyen Aras, Bodrum halkına seslenerek “Vatandaşlarımızdan çok büyük duyarlılık bekliyoruz. Lütfen kaçak yapı ile ilgili yaptığınız yanlışları düzeltin, bizim gelip müdahale etmemizi beklemeyin. Biz size sonuna kadar destek oluruz.” dedi. Kaçak yapı mücadelesinde tamamen adalet duygusuyla hareket edeceklerini belirten Aras, “Bir kişiye bile iltimas, kayırma yapmayacağız. Bu konuda çok kararlıyız. Aksi taktirde Bodrum'u dönülmez şekilde kaybedeceğiz” diye konuştu.

Kaçak yapıların tespitinin zorlu bir süreç olduğunu anlatan Aras, bu amaçla vatandaşları da sürece dahil etmek için bir WhatsApp ihbar hattı kurulacağını belirtti. Başkan Aras, “Gördüğünüz her kaçak müdahalenin bilgisini bize verin, fotoğrafını çekin, adresini yazın ve bize gönderin. Biz hepsine müdahale edeceğiz.” dedi.

1 Nisan tarihinden itibaren Bodrum'da 101 adet kaçak yapıya müdahale edildiğini, bunlardan 4 tanesinin yıkım kararının da alındığını bildiren Aras, yıkımlara başladıklarını ve basın toplantısının gerçekleştiği dakikalarda Güvercinlik'teki kaçak bir yapının yıkımının da gerçekleştirildiğini söyledi.

“Amacımız kimsenin binasını yıkmak değil, gayrimeşru işlerin önüne geçerek bu konuda caydırıcı olmak” diyen Aras, kaçak yapılar nedeniyle tüm vatandaşların mağduriyet yaşayabileceğine de dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu yapılaşma belli bir süre sonra sizlerin hayatını etkileyecek. Elektriğiniz, suyunuz kesilecek. Trafoların, taşıma hatlarının kapasitesi belli. Su konusunda yaz aylarında yaşanan sıkıntılar ortada. Birkaç hafta sonra birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanabilecek. Sular kesilecek. Bizler, milyonlarca liralık yatırım da yapsak bu yanlış büyümeye cevap veremez hale geleceğiz. Bizim tek derdimiz Bodrum'u korumak ve bu dünya mirasını gelecek nesillere taşımak. Çocuklarınızı düşünüyorsanız, üç gün sonra elektrik, su sıkıntısı yaşamak istemiyorsanız, lütfen duyarlı olun ve kaçak yapılaşmaya izin vermeyin”

Bodrum'un artık bir sayfiye yeri olarak değil, yaz kış yaşanan bir metropol olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 200 bin nüfusu ile yarımadanın tüm bölgelerine alt ve üst yapı hizmeti götüreceklerini belirterek “Ancak bu hızlı yapılaşmaya devam ettiğimiz taktirde, yaptıklarımız yeterli olmayacak. Bunun için de tüm gücümüzü kullanarak kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçmek durumundayız.” diye konuştu.

Bodrum'da sadece şahıs mülkiyetlerinin değil, kamu arazilerinin de işgale maruz kaldığını belirten Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün vatandaşlarımızın bu durumla yüzleşmesi gerekiyor. Belediyeden izin almadan, başvuru yapmadan mandalina bahçelerine, kıyılarına, dağlara, tepelere toplu konutlar yapılmaya başlandığını görüyoruz. Hiç kimsenin Bodrum'un geleceğini karartmaya, tahrip etmeye, kıyısını dağını tepesini çevresini bozmaya hakkı yok. Bodrum'u Bodrum'da yaşayanlardan korumamız gerekiyorsa, biz bunu da yapacağız ve bu ihanet sürecine asla seyirci kalmayacağız. Doğaya verilen tahribat insanlık suçudur. Biz sadece yıkarak bertaraf etmeyeceğiz bu tahribatı. Bunları yapan insanlara da hukuki süreç başlatacağız.”

Çevreye doğaya, insana saygılı yatırımlara destek olacaklarını ancak yanlışın da hiçbir kayırma, ayrım ve iltimas gözetmeden karşısında duracaklarını vurgulayan Aras, “Bodrum tabii ki büyüyecek. Ama bu büyüme, bizim standartlarımızda olmak zorunda. Bodrum'un dokusunu, kültürünü, tarihini yok ediyorsa bu büyümeye karşıyız. Biz belediye olarak bununla ilgili önlemlerimizi alacağız. Mimar ve mühendis arkadaşlarımız yanlış projeleri lütfen savunmasınlar. Bodrum'un geleceğine zarar verecek hiçbir yatırımın altına imza atmasınlar.” diye konuştu. Aras, kaçak yapılaşma ile mücadele sürecine TMMOB ve Mimarlar Odası'nın da dahil edildiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra Bodrum Belediyesi İmar İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya söz alarak kaçak yapılarla mücadelede hukuki süreç konusunda bilgi verdi. Kaçak yapılara 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. ve 16'ncı maddeleri ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında müdahale edildiğini anlatan Kaya, vatandaşların herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamaları için kaçak yapı girişiminde bulunmaması gerektiğine işaret etti. Kaya, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış her yapının kaçak statüsünde olduğunu söyleyerek “Yasalar çerçevesinde müdahale yapıyoruz. Biz belediye olarak bu tür kovuşturmaları yapmak istemiyoruz. Vatandaşlarımız bize müracaat etsinler, izin alsınlar, planların elverdiği ölçüde gereken tüm desteği kendilerine veririz” dedi.

Bodrum'da Çetiliburnu, Küdür ve Adalıyalı'da devam eden kaçak yapılarla ilgili bir soruya yanıt veren Başkan Aras, Çetiliburnu'ndaki inşaatın durdurulduğunu ve yapılan dolgunun kaldırılması için çalışma başlatıldığını, Küdür'de de mevcut kaçak yapıların verilen süre zarfında kaldırılacağını söyledi.