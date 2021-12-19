Bodrum'daki kazada araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı.

Kaza, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkbükü istikametinden Bodrum istikametine seyir halindeki 59 AAL 857 plakalı araç ile Bodrum istikametinden Gölköy istikametine seyir halindeki 34 CPK 595 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 59 AAL 857 plakalı aracın sürücüsü A.M. sıkıştığı aracın içinden dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.