Bodrum'daki kedi ölümleriyle ilgili suç duyurusu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan kedi ölümleriyle ilgili Kent Konseyi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Bitez Mahallesi Köyiçi mevkisinde son günlerde sokak kedilerinin ölü halde bulunduğu öğrenildi. Vatandaşlar tarafından beslenen 10 kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü dile getiren Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Avukatı Arzu Ayyıldız, faillerin bulunması ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Son dönemlerde Bodrum'da meydana gelen kedi ölümlerinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Av. Ayyıldız, zehirleme olaylarında vatandaşların olayı somut kanıtlarla delillendirip kendilerine bildirmelerini istedi. Ayyıldız, “Bodrum'da maalesef yıllardır, kediler ve köpekler işkence görüyor öldürülüyor. Bodrum'da nüfus arttıkça hayvanlara işkence ve ölüm de arttı. Yahşi'de bir köpek vurularak ağır yaralandı. Bununla alakalı yargı süreci başladı. Köpeğin durumu çok şükür iyiye gidiyor ama çok ağırdı, tedavisi hala devam ediyor. Şahıs tutuklandı ama tutuklanma nedeni doğrudan köpeğe karşı işlemiş olduğu suç değildi, birden fazla kişiyi taksirle yaralamaktan ceza alacak” dedi.

“5-6 yaşlarındaki bir çocuk zehirden etkilendi”

İlçede geçtiğimiz günlerde yaşanan zehirleme olayının akabinde 5-6 yaşlarındaki bir çocuğun rahatsızlandığını ve bu rahatsızlığın zehirden kaynaklı olduğunu düşündüklerini söyleyen Ayyıldız, Bitez Mahallesi'nde de son günlerde hayvan ölümlerinin yaşandığını ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunduğunun bilgisini vererek şunları kaydetti:

“Kedi zehirlemeleri çok fazla. Geçtiğimiz günlerde bir sitede çok fazla kedi zehirlenerek öldürüldü. Hatta ailenin söylediğine göre, 6 yaşında bir çocuk da bu zehirden olumsuz etkilendi. Çocuğun sağlık durumu iyi ama ailenin bir kedisi öldü. Geçtiğimiz günlerde Bitez'de buna benzer bir vaka yaşandı. Yaklaşık 5-6 gün boyunca ölü kediler bulundu. Orada da şüphelenen bir restoran sahibi var. Onunla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Yasal süreçlerin takipçisiyiz, fakat somut deliller olmadığı sürece cezalarını sağlamakta zorlaşıyor.”

“Zehirlemeleri somut olarak delillendirip bize bildirsinler”

Bodrum'da hem sahipli hem de sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlarda idari para cezasının kesilmeye başlandığını dile getiren Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Avukatı Arzu Ayyıldız, şu sözlere yer verdi:

“Sevindirici şöyle bir gelişme oldu, Bodrum Kaymakamımızla bir görüşme yaptık. Eskiden yalnızca uygulamada sahipli hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı idari para cezası kesiliyordu fakat şimdi artık sahipli sahipsiz hayvan ayrımı yapılmadan idari para cezaları kesilmeye başlandı. Fakat somut olarak delillendirilmesi lazım, bu sebeple vatandaşlarımızdan rica ediyoruz somut olarak delillendirip bize göndersinler. Hayvana karşı uygulanan her türlü şiddete cezai yaptırım uygulayacağız.”