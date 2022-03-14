Bodrum'daki müzayedeye yoğun ilgi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde birbirinden ilginç eserler müzayedede satıldı. Katılımın yoğun olduğu müzayedede antika eserler büyük ilgi gördü.

Bodrum marinadaki bir işletmede, "Bodrum Müzayede" tarafından antika, vintage ve retro ürünler açık artırmayla satışa sunuldu. Saatlerden biblolara, bakırlardan pirinç ürünlere, eski fotoğraf makinelerinden daktilolara kadar pek çok eşya, yeni sahiplerini buldu. Haftanın üç günü sosyal medya üzerinden mezatı, haftanın bir günü ise salon müzayedeleri düzenleyen Bodrum Müzayede'nin Sahibi Sertaç Ay, yaptığı açıklamada katılımdan memnun olduğunu belirtti. Sertaç Ay, “Belki çeyrek asır, belki yarım asır, belki de bir asır öncesine uzanan ürünlerin anılarla yoğurularak bugünlere gelmiş olması beni heyecanlandırıyor. Diğer bir ifadeyle yaşanmışlıklara olan ilgim, her zaman vardı. Eskiye merakım bu sektöre adım atmamda itici güç oldu. Sonrasında Bodrum ve Marmaris'te gerçekleştirilen ilk müzayede organizasyonlarını Bodrum Müzayede olarak biz gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bodrum Müzayede, 27 Mart'ta da Marmaris'te “Bahara Merhaba” Müzayedesi yapmaya hazırlanıyor. Müzayedeye ilginin çok fazla olacağı öngörülüyor.