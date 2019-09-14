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Bodrum'daki orman yangını güçlükle kontrol altına aldı

Bodrum Gökpınar ile Milas Demirciler arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 2,5 hektar orman alanı kül oldu.

Yangın, 7 helikopter havadan, 100 orman işçisi ise karadan müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü.



Bodrum'un Gökpınar Mahallesi ile Milas'ın Demirciler Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çam ağaçlarını etkisi altına alan alevler, geniş bir alana yayıldı. Yangın yerine Bodrum ve Milas'tan itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 7 su tankeri, 3 pikap, 3 dozer, 3 trayler ve 100'ü aşkın personelle alevlere müdahale etti. Yangının çıktığı yerin yamaç bir alan olması nedeniyle ekipler, müdahale etmeden zaman zaman zorluk yaşadı. 7 helikopter de havadan yangın söndürme çalışmalarına katıldı.



Gökpınar, Demirciler ve Balcılar Mahallelleri sakinleri söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 2 saat sonra kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

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