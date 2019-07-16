İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'daki orman yangını söndürüldü

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.


Gündoğan Mahallesi Yayladağ mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler yüzlerce ağacı sardı. Bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ormanda geniş bir alanda yayılan yangına havadan da 7 helikopter müdahale etti. Ekipler, alevleri söndürebilmek için havdan ve karadan yoğun çalışma yaptı. Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi. 2 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Yüzlerce çam ağacının kül olduğu yangında 3 hektarlık alan tamamen yandı.


Öte yandan, denize giren yerli ve yabancı turistler, yakınlarında denizden su alan helikopteri görünce şaşkınlıkların gizleyemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.