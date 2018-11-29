Bodrum'daki sel felaketi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde önce hortum oluştu, ardından dolu ve son olarak şiddetli yağış sonrası kent merkezi ile Bitez, Gümbet, Konacık ve Ortakent mahallelerinde sel ularına kapılan araçlar yollarda sürüklendi, ev ve işyerleri büyük hasar gördü.

Yarımadanın büyük bir bölümünde ani bastıran yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sel sularına kapılan Yokuşbaşı Dere sokakta bulunan araçlar sel sularının akıntısına kapılarak üst üste bindi ve hasar oluştu. Sokak üzerindeki asfalt sel suları ile yerinden kalkarken, debisi yüksek su kanalların dolması ile sokak ortasından denize tahliye oldu. Yer yer girdabın oluştuğu Dere Sokak üzerindeki alt yapı boruları ve kablolar ortaya çıktı.

Yaşanan sel felaketinin ardından Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum'a diğer ilçelerden takviye ekipler yönlendirdi. Büyükşehir MUSKİ ekipleri de su basan evlerde tahliye çalışması yaptı. Yokuşbaşı Dere Sokak üzerindeki işyerlerine su basması sonrası vatandaşlar selin ardından işyerlerinde temizlik çalışması yaptı. Vatandaşlar 2015 yılında da aynı durumu yaşadıklarını söylerken, yetkililerin her yağmur sonrası yaşanan bu tabloya bir çözüm bulmalarını istedi.

Mahsur kalanları AKUT kurtardı

Öte yandan aşırı yağışlar sonrası Gümbet mahallesinde evde mahsur kalan vatandaşlar AKUT ekibi tarafından botlarla kurtarıldı. Mahalle aralarında biriken su birikintisine botla giren AKUT ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada Gümbet, Konacık, Bitez bölgelerinde 10 yetiştin, 2 çocuk ve 7 araç kurtardı.

Sel felaketinin ardından İtfaiye Daire Başkanlığına 3 saat içinde 85 ihbar yapılırken, yapılan ihbarlara müdahale edildi. 6 vatandaş kurtarılırken, bir okulda bulunan öğretmen ve öğrenciler tahliye edildi. İtfaiye ve MUSKİ ekipleri gece boyunca gelen ihbarları değerlendirerek müdahaleyi sürdürüyor.

“Acil önlem şart”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Hidroloji Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “2015 yılında meydana gelen taşkında ve geçen Pazar günü meydana gelen taşkında gerekli uyaralı daha önce yapmıştık. Bodrum'da çarpık yapılaşma sonrası havzaların geçirimsiz hale gelmesi sonrası yüzeysel akışın yüksek miktarlarda meydana gelmesi ve dere yataklarının doldurularak yol olarak kullanması, alt yapıdaki mühendislik hataları taşkının büyük miktarda zarara yol açmasının ana sebebi. Özellikle Bodrum'un ana caddesi niteliğindeki Atatürk Caddesi Oasis mevkiinde meydana gelen taşkın nedeniyle Bodrum'un ulaşımının tamamen durması üzerinde düşünülmesi gereken çok önemli bir husustur. Derhal bu noktalarda acil önlemler alınmalıdır. Aksi halde ölümcül durumlarla karışlaşmamızı muhtemeldir” dedi.