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Bodrum'daki ünlü beach'leri kapatıldı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayan 2 beach club Kaymakamlık tarafından 4 günlük mühürlendi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayan 2 beach club Kaymakamlık tarafından 4 günlük mühürlendi.


Gümbet sahilinin en hareketli 2 beach club işletmesinin Bodrum Belediye ekipleri ve emniyet güçlerince maske, mesafe, hijyen kurallarına uymadıkları tespit edildi. Bodrum Kaymakamlığınca ilk önce uyarı alan 2 işletme aynı şekilde kuralları ihlal edince para cezası kesildi. Pandemi kurallarına uyulmadığı 3'üncü kez tespit edilen işletmeler bugün akşam saatlerinde yetkililer tarafından mühürlenerek 4 günlüğüne işletmeleri kapattırdı. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin ruhsata aykırı gece kulübü bar gibi işletildiği de öğrenildi.


Bodrum'da Kovid-19 kurallarına aykırı bir çok işletmenin de tespit edildiği öğrenildi. Türkiye'nin en ünlü 10 gece kulübü ise süresiz olarak geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı. Bodrum'da şu ana kadar 10 işletme süresiz 2 işletme ise 4 günlüğüne kapatılmış oldu.

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