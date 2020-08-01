Bodrum'daki yangın 4 saatte kontrol altına alındı, 50 hektarlık alan kül oldu

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alınırken, 50 hektarlık alan küle döndü.

Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Bayraktepede saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresinden yayılan alevler yaklaşık 50 hektar otluk ve makilik alanı küle çevirdi. Yangına 2 orman arazözü, 7 itfaiye aracı, 2 özel şirkete ait su tanker, 20 itfaiye eri, 10 orman işçisi müdahale etti. Yaklaşık 4 saatin sonunda söndürülen aygın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.

Öte yandan Bayraktepesinde çıkan yangın devam ederken Kurban Bayramı için tatile gelen vatandaşlar ise dumanlara, alevlere aldırış etmeden denize girmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.