Bodrum'daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy Alazeytin mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 5 helikopter ve 1 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi de karadan müdahale ediyor.