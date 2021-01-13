İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrumlu 3 hayırseverden, 3 okul protokolü

Bodrumlu hayırsever vatandaşlar Ali Engin Keçeli, Erkan Şahin ve Ögeday Akın tarafından yaptırılacak okulların protokolü Muğla Valiliğinde düzenlenen tören ile imzalar atıldı.


Okul protokol törenine Vali Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, hayırsever vatandaşlar ve yakınları katıldı. Bodrum Türkbükü Mahallesi 230 ada, 19 parselde kayıtlı arsası bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine hayırsever Ali Engin Keçeli tarafından 8 derslikli ilkokul binası yaptırılacak.


Bodrum Yeniköy, Karaova Mahallesi 189 ada, 22 parselde kayıtlı arsası bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine hayırsever Erkan Şahin tarafından 4 derslikli ilkokul, Ögeday Akın tarafından merhum babası Ömer Akın adına ise Umurca Mahallesinde 599 ada, 25 parselde kayıtlı arsası bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine, hayırsever 8 derslikli ilkokul binası yapılacak.


Vali Orhan Tavlı, okul protokol törenlerinde yaptığı konuşmada, hayırseverlerin katkısı ile Muğla'da çok güzel işler yapıldığını kaydederek “Yaptığınız bu yatırımlarla geride hoş bir seda bırakıyor, geleceği inşa ediyorsunuz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.