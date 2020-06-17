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Bodrumlu çiftçiler bilgilendiriliyor

Türkiye’nin önemli turistik ilçelerinden Bodrum’da Bodrum Ziraat Odası tarafından çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turistik ilçelerinden Bodrum'da Bodrum Ziraat Odası tarafından çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.


Bodrum Ziraat Odası Tarım Danışmanlığı eğitim çalışmaları kapsamında Ziraat Odaları Başkanlığının tespitleri sonucu kayısı, incir, armut, erik, Trabzon hurması, şeftali bahçelerinde zarara neden olan kanadı noktalı sirke sineğin yayılımın engellenmesi için gönderdiği talimatlara uygun olarak sahalarda anlatımı ve tuzak kurulması hakkında çiftçiler bilgilendirildi.


Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, “Bölgemizde büyük ölçüde kayba sebep olan Akdeniz meyve sineği ara konukçularının tuzaklanması, tuzak yapımı eğitimi Mazı, Yalıçiftlik, Kızılağaç mahallesinde verildi. Çiftçilerimizin üretimde yaşadıkları sorunları ve çözüm yolları hakkında görüşüldü. Diğer mahallelerde de toplantılarımız devam edecek” dedi.

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