Bodrumlu çocuklar ‘Çizmeli Kedi'yi çok sevdi

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunu Çizmeli Kedi'nin bu haftaki izleyicileri arasında "Gündoğan Peynir Çiçeği Derneği Çocuk Atölyesi"nin öğrencileri vardı.

Sahneye konulduğu günden bu yana, her hafta çocuklarla buluşan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu “Çizmeli Kedi” beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Gündoğan Peynir Çiçeği Derneği Çocuk Atölyesi'nin gönüllü öğretmenlerinin ve dernek yöneticilerinin eşliğinde Herodot Kültür Merkezi'nde tiyatro izleyen çocuklar, beğeni ve mutluluklarını hatıra fotoğrafı ile kayıt altına alarak, oyundaki karakterlerle kısa sohbetler etti, yeni oyunlardan da haberdar olmak istediklerini ve mutlaka gelmek istediklerini söylediler. Öğrencilere eşlik eden dernek gönülleri de, Belediye Şehir Tiyatrosu'na Bodrum'un çok ihtiyacı olduğunu ve Bodrumluların da tiyatroyu mutlaka desteklemesi gerektiğini ifade ederek tiyatro yöneticilerine ve sanatçılara teşekkür etti.

2018 yılında kurulan, genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Akşen'in yaptığı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu Çizmeli Kedi, Duygu Cindoruk tarafından uyarlandı. Gülbin Yeşil'in yönettiği “Çizmeli Kedi”de Oğulcan Çelik, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Ziba Türk, Fatih Serdar Yılmaz ve Sertaç Aydın oynuyor.