Bodrumlu gençlere önce üretsiz kurs, sonra karne hediyesi

Bodrum Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği LGS'ye Hazırlık Kurslarında eğitim gören öğrencilere, film gösterimi etkinliği düzenlendi.

Eğitim öğretim desteklerinde 21 Kasım 2022'de Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde başlatılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS), ilkokul ödev ve ders hazırlık kurslarına ücretsiz olarak katılan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Öğrenciler, kurslarda görev alan öğretmenleriyle yarıyıl tatilinin ilk haftasında sinemada ‘'Rafadan Tayfa'' isimli filmin gösterimine katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Katılım gösteren 80 öğrenciye sinema gösterimi için her türlü kolaylığı sağlayan Bodrum Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait araçlarla öğrencileri evlerinden alarak gösterim sonunda ailelerine teslim etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Eğitime olan desteğimiz her geçen gün artarak devam ederken gençlerimizin hem zihinsel hem bedensel gelişimine katkı sağlayacak her türlü proje ve etkinlik için çalışıyoruz. Belediye olarak halkımızın dolayısıyla gençlerimizin hizmetindeyiz” dedi.

Mumcular, Etrim, Turgutreis ve Umurça Eğitim Merkezi olmak üzere 4 farklı yerde çocuklara yönelik gerçekleştirilen ve öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan kurslarda yaklaşık 150 öğrenci eğitim görüyor.