Bodrumlu kadınlardan 'Bodrum Epik' markası

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya gelen kooperatif başkanı Funda Akçalı, başkan yardımcısı Fulya Arıkan ve yönetim kurulu üyesi Sevgi Gülyurt, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

GEKA teknik destek programına yaptıkları başvuru sonrası e-ticaret, sosyal medya ve dijital pazarlama teknikleri, kooperatifte markalaşma, kurumsallaşma, etkili iletişim gibi konularda eğitimlere devam ettiklerini belirten Akçalı, Bodrum EPİK markasının e-ticaret internet sitesinin yakında yayına gireceğini söyledi.

Geleneksel Dokuma Tezgahlarıyla Üretim Yapılacak

Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak Ticaret Bakanlığı'nın koop-des hibe destek programına "Bodrumlu Kadınlardan Tarihe Dokunuş; Geleneksel Muğla Dokumaları: Yeşil Üzümlü Dastar Bezi, Yeşilyurt Bürümcük Dokuması, Tarihi Bodrum Bezi" projesiyle hak kazandıklarını belirten Funda Akçalı, bu kapsamda gelecek 10 adet dokuma tezgahı için Başkan Aras' tan destek istedi.

Yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı kendilerini kutlayan Başkan Aras, kadın üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Dokuma tezgahları Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezine konularak o bölgedeki kadınların hizmetine sunulacağını da dile getirdi.

Kurulan tezgahlarda kadınların; Tarihi Bodrum Bezi, Yeşil Üzümlü Dastar Bezi ve Yeşilyurt Bürümcük Bezini dokuyacaklarını söyleyen Funda Akçalı, Başkan Aras'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.