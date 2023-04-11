Bodrumlu Turizmciler EMITT' te buluşacak

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te Belediye ve BODTO iş birliğinde Bodrum standı kurulacak.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan, dünya turizmine yön veren sektör temsilcilerinin buluşma platformu EMITT'te Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) iş birliği ile 7 numaralı holde kurulacak Bodrum standı, fuar süresince turizm profesyonellerini ağırlayarak bölge tanıtımına katkı verecek.

Başkan Aras: “Turizmin tüm aktörleri ile Bodrum için çalışıyoruz”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gerçekleşecek olan EMITT Fuarı ile ilgili olarak turizm profesyonellerinin bir araya geldiği böylesi önemli fuarların Türkiye'deki ve 5000 yıllık tarihiyle kendisine hayran bırakan Bodrum'daki turizmin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığının altını çizerken şunları söyledi:

“Bodrum Ticaret Odası'yla iş birliği içinde yürüttüğümüz EMITT Fuarı'nda kentimizin ekonomisine büyük katkılar sunan turizm ayağını geliştirmek ve genişletmek için tanıtım çalışmaları yürüteceğiz. Tarihi, kültürü, gastronomisi, yeşili ve mavisiyle gönüllere taht kurmuş kentimiz için bu büyük tanıtım fuarlarının içinde bulunmak bizler için çok kıymetli. Amacımız, herkesçe bilinen ve sevilen kentimizin turizmde çıtasını yükseltmek. Bodrum turizmini 12 aya yaymak, kalitesini artırmak, ekonomik ve sosyal şartlarını iyileştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunları yaparken de kentimizdeki turizm aktörleri ile birlikte çalışıyor ve bu sektörün gelişmesi için uğraş veriyoruz. 12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek fuardaki 7 numaralı holde kurulacak olan Bodrum standına herkesi bekliyoruz.”

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, 12 Nisan Çarşamba günü kapılarını açacak EMITT Fuarı'nda kurulacak Bodrum standına tüm turizm profesyonellerini beklediğini söyledi. BODTO Başkanı Kocadon, “Her yıl yinelediğimiz gibi ‘Bodrum standı hepimizin.' Bu demek oluyor ki standımız tüm üyelerimizin ve Bodrum severlerin gelip iş görüşmelerini yapabileceği bir şekilde tasarlandı.” derken fuar katılımlarının hem destinasyon tanıtımı hem de Bodrum markasının prestiji açısında önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Kocadon, 2006 yılından beri fuarlara katıldıklarını hatırlatırken Bodrum'un tanıtım ve temsiline dair önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Başkan Kocadon, dayanışma çağrısı yaptı

Başkan Mahmut Serdar Kocadon, fuarda Bodrum'un alternatif turizm imkanları Leleg Yolu, Agro-turizm rotası ve yelken yarışlarının yanı sıra eğlence turizmini de işleyeceklerini belirterek özellikle düğün turizmi konusuna ağırlık vereceklerinin altını çizdi. “Bodrum'da çok çeşitli turizm imkanları mevcut, bunları katıldığımız tüm fuarlarda anlatıyoruz” diyen Kocadon, Oda üyelerinin de tanıtıma katkı verdiğini belirtti. Bodrum'u, bölgeye gelen markalar ve üyelerin de temsil ettiğini belirten BODTO Başkanı, herkesi Bodrum çatısı altında birlik beraberlik sergileyerek Bodrum'un turizm geleceği için katkı vermeye davet etti.