Bodrumlu üreticilerden Gemlik zeytini talebi

Zeytin üretimi konusunda bahçesinde farklı ürün denemek isteyen veya ürün çeşitliliği artırmak isteyen üreticiler, Bodrum Ziraat Odası'ndan Gemlik zeytini fidanı temini konusunda talepte bulundu.

Odanın iktisadi işletmesi Bodrum Tarım Ziraat'ın (BOTAZ), üreticilere uygun şartlarda fidan temin etmek için başlattığı çalışma sonucunda, fidanların temini konusunda üreticileri bilgilendirdi. Üreticiler, 1-2 yaşında olacak fidanların tanesini 10 liradan alabilecek.

Başvurunun başladığı ilk dört günde 22 üreticiden 690 adet talep geldi. Müracaatlar 15 Aralık'ta sona erecek ve ilerleyen günlerde fidanlar sahiplerine teslim edilecek. Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç “Üretimin gelişmesi ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.