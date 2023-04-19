Bodrumspor 3 puana odaklandı

haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde Play-Off hattında iddiasını sürdüren yeşil-beyazlı ekip taraftarının önünde galibiyete odaklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Bodrumspor evinde Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde Play-Off iddiasını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Yalıçiftlik Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına başladı. Sarı kart cezalısı Kenan Özer, Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Ligde son maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip 52 puanla 7. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip evinde oynadığı 15 maçta 6 galibiyet alırken, deplasmanda oynadığı 16 maçta 9 galibiyet elde etti. Bodrumspor ligin ilk yarısında Denizlispor'la deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

"Maçlara iyi hazırlanıp kazanmaya çalışacağız"

2 galibiyet ile Play-Off'u garantileyeceklerini söyleyen golcü oyuncu Celal Dumanlı, “Tuzlaspor maçında saha ve zemin bizim ve rakibimiz için sıkıntılıydı. Önemli olan oradan 3 puanla ayrılmaktı bunu da başardık ve mutluyum. İçerideki maçlarda şansızlık oluyor ve bunu kırmamız lazım. Son dakika gollerle berabere kalıyor ya da mağlup oluyoruz. Dışarıda oynadığımız oyunları içeride yansıtıyoruz ama sonunu getiremiyoruz. Ligin boyu kısalmaya başladı ve son 5 hafta kaldı. Bu 5 haftada Play-Off potası içerisinde kalmaya çalışacağız. Yukarıdaki hat daraldı ve kızışmaya başladı. Önümüzdeki 2 maçı da alırsak büyük ihtimalle Play-Off'u garantileyeceğiz. Maçlara iyi hazırlanıp kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.

Kalan maçlarda galibiyete inandıklarını belirten Bodrumspor'un defans oyuncusu Süleyman Özdamar ise, “6 final maçımız vardı, geçen hafta onlardan biri olan Tuzlaspor maçını kazandık. Zor bir maçtı. Bu haftada matematiksel olarak küme düşmüş Denizlispor ile oynayacağız. Bu tarz maçlar her zaman çok daha zor olur. Onun için rehavete kapılmamız ve iyi konsantre olmamız gereken bir maç olacak. Bu maçı alıp kalan 4 maçımızı da en iyi şekilde tamamlayıp Play-Off iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Göztepe ve Altınordu maçlarını içeride oynayacağız. İç sahada galibiyet anlamında bazen yaşadığımız sıkıntının sebebinin ne olduğunu takım olarak anlamış değiliz. Aramızda konuşuyoruz. Kalan maçlarımızda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. En iyi şekilde Bodrumspor'u temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.