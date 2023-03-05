Bodrumspor - Altay maçının ardından

Lig 24. haftasında oynanan Bodrumspor ile Altay maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lig 24. haftasında Bodrumspor sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri müsabakayı değerlendirdi.

İsmet Taşdemir: "3 puan aldığımız için çok mutluyum"

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Eyüp mağlubiyetinin ardından bizim için önemli bir maçtı. Vereceğimiz direnç önemliydi. Özellikle ligde ilk 2 ve 3'ten kopmama adına önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar oyuncu kardeşlerim oyuna hükmetti. Çok kaçırdık, daha fazla atabilirdik. Önemli olan 3 puandı ve 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Tuna Üzümcü: "Hafta hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum"

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü ise, "Yaşadığımız depremden dolayı ve kayıplarımızdan dolayı çok üzgünüz. Ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Sistem anlamında bir değişiklik içerisindeyiz. Geçişler her zaman sancılı olur. Bu değişiklikten dolayı zaman zaman saha içerisinde problemler yaşadık. Oyuncularımın isteğinden, arzusundan, mücadelesinden, daha iyisini yapmak istemelerinden son derece memnunum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hafta hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bunu yapabilecek oyuncu grubuna sahibiz. Birlik ve beraberlik içerisinde üzerine koyarak mutlaka hatalarımızdan ders çıkararak daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.