Bodrumspor - Altınordu maçının ardından

Lig'in 36. haftasında Bodrumspor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok zor bir maç olacağı belliydi. Özellikle ligin bu zamanları bütün maçlar zor oluyor. Özellikle ilk yarı maçları çok daha kolay atlatabiliyorduk ama bu zamanda atlatılmıyor. Gerçekten çok zor, bir taraf düşmeme derdinde bir taraf play-off oynayıp Süper Lig'e çıkma derdinde. Dolayısıyla aslanın ağzındaydı ekmek. Onu oradan koparıp almasını bildik. Temkinli oynadık ara ara yavan gözüken bir oyunumuz vardı, evet doğrudur. Çok üstlerine gitseydik arkada mutlaka geçiş oyununu çok iyi yapacaklardı. Yapan oyunculara sahip bir takım. Dolayısıyla doğru oyun oynadı. Maçı da kazandık. Sezon başından beri olağanüstü bir şekilde mücadele eden oyuncu grubum var. Bu son dönemlerde zorlanıyoruz, bu bir gerçek. İnşallah hakkımız olana play-offa gidip ondan sonraki Süper Lig mücadelesinde olmayı çok istiyoruz” dedi.

Hakan Özer: "Final niteliğindeki bir maçı kaybettik"

Altınordu Teknik Direktörü Hakan Özer ise, “Hem bizim açımızdan hem de Bodrumspor açısından çok değerli bir maçtı. Bodrumspor evinde oynamanın avantajını kullanmak istedi, fakat biz maça iyi hazırlanmıştık. Özellikle takım savunmasını iyi yapmak için iyi antrenmanlar yaptık. Çok gol yiyen bir takımız. Geniş alanda yakalandığımız zaman sıkıntılar yaşayan bir takımız. Bu sefer daha farklı oynadık. Daha katı bir savunmayla fazla pozisyon şansı vermeyen, kaptığı toplarla da etkili hücumlar yapmaya çalışan bir Altınordu vardı. Nitekim onu ilk devrede başardık. Fakat fırsatları gole çeviremedik. İkinci devre iyi oynayan bir Altınordu takımı vardı. Bodrumspor'un da zaman zaman pozisyonları vardı. Final niteliğindeki bir maçı kaybettik. Son dakikalarda yediğimiz penaltı golüyle kaybettik. Bu maçı unutmak zorundayız. Önümüzde çok önemli Erzurumspor maçı var. Bu maçı kazandığımız takdir de, 37 puanla ligde kalmayı garantiliyoruz. Bütün gücümüzü gelecek haftaki maça harcamak zorundayız” diye konuştu.