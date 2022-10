Bodrumspor, Bandırmaspor maçına galibiyet hedefi ile hazırlanıyor

Bandırmaspor ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İşler iyi gidiyor ama hep söylüyorum; bu lig zor ve sıkıntılı bir lig. Dolayısıyla her zaman iyi olmak zorundasınız" dedi.

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında evinde Bandırmaspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Bodrum temsilcisinde, Dejan ve Onur sakatlıklarından dolayı idmanda yer almadı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Oynadığımız oyun bizim içi çok önemli, özellikle geçiş oyunlarını çok iyi yaptığımız zaman çok farklı skorlar alabiliyoruz. Takım oyununa uygun hareket ettiğimiz sürece bizim de kalitemiz ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

"Her maç olduğu gibi bu maç da zor"

Bandırmaspor maçının zor geçeceğine dikkat çeken Taşdemir, “Geçtiğimiz maç çok zorluydu. İyi başladık, iyi devam ettik. İlk yarı skoru aldıktan sonra ikinci yarı skoru koruma psikolojisi devreye girdi. Bu bilinçli yaptığımız ya da üzerinde durduğumuz bir olay değil. Oynadığımız oyun bizim içi çok önemli, özellikle geçiş oyunlarını çok iyi yaptığımız zaman çok farklı skorlar alabiliyoruz. Takım oyununa uygun hareket ettiğimiz sürece bizim de kalitemiz ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1 senedir birlikte oynayan bir takım var. Yeni gelen arkadaşlar da aramıza iyice adapte oldular. İşler iyi gidiyor ama hep söylüyorum; bu lig zor ve sıkıntılı bir lig. Dolayısıyla her zaman iyi olmak zorundasınız. Sakatlarımız var. Dejan sakat, Onur'un sakatlığı tam geçmedi, yetişip yetişmeyeceği belli değil. Rakibimiz geçen sene Süper Lig'in eşiğinden dönmüş ve final oynamış bir takım. Kendi takımını koruyup bir tek santraforunu kaybedip eksik gördüğü bölgelere takviye yapıp daha da güçlendi. Bu sene istikrarlı bir grafik çizemedi ama neticesinde bana göre geçen senenin en iyi futbol oynayan 3-4 takımından biri. Her zaman bizim ligimizin kaliteli takımlarından biri, her maç olduğu gibi bu maç da bizim için zor” şeklinde konuştu.

Bodrumspor'un tecrübeli oyuncularından Yekta Kurtuluş ise, “Hedeflerimizin şu an üzerinde gibi görünüyoruz. Oynadığımız futbolun doğru yerde olduğunu gösteriyor. Sezona doğru takviyelerle ilk 10 hedefiyle başladık. O hedef hala devam ediyor ama bunu play-off olarak da düşünebiliriz. Maçlara hafta hafta bakıyoruz, oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu haftada zor bir müsabaka olacak bizim için, zor durumda olan bir takım gibi görünüyor ama aslında geçen senin finalisti. İçeride oynuyoruz bunun avantajını kullanıp galip gelmek isteyeceğiz. Sakatlığımı atlattım” diye konuştu.

Bahadır Erol ise şu cümlelere yer verdi:

“Hedeflediğimiz gibi başladığımızı düşünüyorum. Biz bu mücadeleyle Türkiye'ye de mesaj veriyoruz. Korunan bir kadro var, rakiplerimizin bütçelerinin bizden çok büyük olması ve bunun hiçbir anlam ifade etmemesiyle bizim açımızdan bir mesaj veriyoruz. Çok iyi mücadele ettik. Beklediğimiz bir şeydi ama bu kadarını bizde düşünmemiştik. Başarılı gidiyor ve bundan sonra da böyle gideceğini düşünüyoruz.”