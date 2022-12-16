Bodrumspor Başkanı Karakaya: “Amacımız Bodrum'u bir voleybol şehri yapmak”

Takımda bir aile ortamının olduğunu söyleyen Karakaya, “Her zaman dediğimiz gibi inanlar asla kaybetmez diyoruz. Amacımız Bodrum'u bir voleybol şehri yapmak. Ne zorluklar önümüze gelse de asla vazgeçme diyeceğiz” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'inci Lig 7'inci Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediye Bodrumspor Coenda Medikal, ligin ilk yarısını namağlup olarak tamamladı. Ligin ikinci yarısı Fethiye Zirve ile Pazar günü Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak maçla başlıyor. Takımın ilk yarıyı namağlup bitirmesi ve takımın gidişatı noktasında maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Gümbet Tesisleri'nde yapılan basın toplantısına Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, As Başkan Fatih Öztarakçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Dağoğlu, Hadi Türk, Ogün Yıldız, voleybol takımı basın koordinatörü Av. Handan Yazıoğlu, Teknik Direktör Adnan Kıstak takım kaptanı Deniz Hakyemez ve takım oyuncusu Sinem Yıldız katıldı.

Takımın gidişatından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, “Öncelikle bugüne kadar desteğini esirgemeyen Bodrum Belediyesi'ne Bodrum Belediye A.Ş.'ye, değerli yönetim kurulu üyelerime ve Bodrum'da voleybol ateşini bizle beraber yakan çok değerli Adnan Kıstak hocama ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda kendi çapımızda büyük başarılar elde ediyoruz. İlk yıl hemen şampiyon olduk. İkinci yıl ilk yarı maçlarını namağlup bitirdik. Her şeyden önemlisi de yüzlerce çocuğumuz bedelsiz spor okullarımızda kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, spor alışkanlığı kazanıyor bizim için bu da çok önemli. Pazar günü ligin en önemli mücadelelerinden bir tanesi ben bu müsabakada Asi Tayfa ve bütün taraftar grubumuzu maça bekliyorum. Biz inanmasaydık bu yola çıkmazdık. Her zaman dediğimiz gibi inanlar asla kaybetmez diyoruz. Amacımız Bodrum'u bir voleybol şehri yapmak. Ne zorluklar önümüze gelse de asla vazgeçme diyeceğiz” dedi.

Bodrum'a voleybol sporunun kazandırıldığını belirten Bodrum Belediye Bodrumspor Coenda Medikal Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu, “ Aralık ayında 1 yılını doldurduğumuz Bodrumspor Voleybol Şubemizi açmıştık. Takımımızla beraber ilk yarı fikstürümüzü tamamladık. 7 maçı kazandık. Güzel bir oluşumla istediğimizin çok üzerinde bir takım yaratarak, voleybolu Bodrum'da sevdirdik. Taraftarımızın maçlara ilgisi çok fazla, bizde 1'inci lige çıkma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Takımda oyuncular arasında uyun olduğunu aktaran Bodrum Belediye Bodrumspor Coenda Medikal Teknik Direktörü Adnan Kıstak, “Voleybol takımımızın 1'inci yılını kutluyoruz. 1 yılda A takımımızın ligi namağlup olarak götürmesi önemli çalışma oldu. Bu önemli çalışmada yöneticilerimiz ve sporcularımızın çok büyük bir katkısı oldu. Sezonu biraz geç açtık, ilk etapta bir takım oluşturduk. Şuan da lider durumdayız ve en önemli maçımız da Pazar günü olacak. Başta kadınlar olmak üzere Bodrumluları maça davet ediyoruz. Bu maçı oynadıktan sonra asıl hedefimiz olan 1'inci lige çıkma maçları olacaktır. Şuana kadar 2 takviye yaptık. Pasör olarak Ayşegül geldi ve orta oyuncu olarak Ceyda geldi. Birbirinden değerli sporculara sahibiz. Bodrumlulardan maçta bizlerle olmasını istiyoruz” diye belirtti.

Bodrum Belediye Bodrumspor Coenda Medikal takım kaptanı Deniz Hakyemez ise , “ Kısa süre içerisinde başarılı bir oluşum gerçekleştirdik. Yeni kurulan bir takım ve yeni kurulan takımın uyum sorunu olur birlikte oynaması gerekir. Biz antrenmanlara biraz geç başlamamıza rağmen bu uyum sorununu çabuk atlattığımızı düşünüyorum. İlk yarıyı namağlup bitirdik, çok kolay olmadı. Bunu çalışarak başardık, kadro olarak güçlüyüz ama sahada oynamadığınız zaman bütün rakipler sizi yenebilir. Şimdi 2 tane takviye yaptık, takımımız daha da güçlendi" dedi.