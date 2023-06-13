Bodrumspor Başkanı Karakaya: "Bodrumspor'u daha iyi yerlere taşıyacağız"

Bodrumspor Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda aday çıkmazken, Divan Kurulu'nun oylamaya sunduğu mevcut yönetimin devam etmesi önerisi kabul edildi. Başkan Rıza Karakaya, "Bodrumspor'u daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Bodrum Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Geçen hafta sosyal medya hesabından görevi bırakma mesajı veren Başkan Rıza Karakaya, aday olmadı. Başka adayının çıkmadığı genel kurulda divan başkanının önerisiyle aynı yönetimin yeniden seçilmesi, oylama sonucunda kabul edildi. Görevi bir aylığına daha kabul ettiğini söyleyen Rıza Karakaya, bir ay içerisinde kulüpte bulunan Bodrumspor A.Ş.'nin yüzde 20 hissesinin kulüpte tutulması ile ilgili adımların atılmaması halinde görevi bırakacağını dile getirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurulda spor yasası gereği yapılması gereken tüzük değişikliği yapıldı, tüzük maddeleri, spor yasasına uygun hale getirildi. Buna göre 'Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü Derneği' olan isim, 'Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü' olarak değişti.

Toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kulübü Süper Lig kapısına kadar getiren yönetim kuruluna, emeklerinden dolayı teşekkür ederek “Bizden istediklerini yerine getirememiş olabiliriz. Ben bu yönetimi, tüm kalbimle yüreğimle alkışlıyorum” dedi.

Yüzde 30 olan hisse payı yüzde 20'ye düştü

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü'nün yüzde 30 olan hisse payının yüzde 20'ye düştüğünü hatırlatan Aras, sözlerinin devamında kulübün yüzde 20 hissesinin garantörünün Bodrum Belediyesi olduğunu ifade ederek “Biz kulübün yüzde 20 hissesinin kulübümüzde kalmasını istiyoruz. Kulübün halkla ilişiğinin kesilmesini istemiyoruz” dedi.

“Siyasi istismarcılar hemen piyasaya çıkmış”

Rıza Karakaya ile kavga ettiklerine dair iddialarla ilgili de konuşan Bodrum Belediye Başkanı Aras, “Acayip iddialar var. Yok biz başkanımla kavga etmişiz. Biz kavga eder miyiz arkadaşlar? Yok öyle olmuş, böyle olmuş. Siyasi istismarcılar hemen piyasaya çıkmış. Yok ondan duyduğuna göre, bundan öğrendiğine göre falan filan. Bodrum söz konusu olduğunda kavga edilmez, oturulur, konuşulur, istişare edilir. Anlaşmazlıklar olsa bile biz kavga etmeyiz. O benim kardeşim. Bana kızsa açar kapıyı, gir odaya. Gerekirse dövüşürüz ama onu orada bırakır dışarı çıkarız. Ama böyle bir durum yaşanmadı. Bu durumu istismar edenlerin vicdanlarının sesini dinlemesini tavsiye ederim. Ayıptır” şeklinde konuştu.

Başkan Aras'ın konuşmasının ardından seçime geçildi. Seçimde aday çıkmazken Divan Kurulu Başkanı Murat Naci Yavuz, Rıza Karakaya başkanlığındaki mevcut listenin devam etmesi önerisini oylamaya sundu. Öneri, oylama sonucu kabul edildi.

Karakaya: "Amacımız, Bodrum değerlerini ileri taşımak"

Seçimin ardından kürsüye gelen Rıza Karakaya, kulüpte bulunan yüzde 20 hissenin kulüpte tutulması ile ilgili bir ay içinde adımların atılmaması durumunda görevi bırakacağını dile getirerek, “6 kere tek aday olarak seçildim. Bugün arkadaşlarımla buraya liste getirmeyecektik. Ahmet Aras Başkanım zaten akrabam, üzerimizde büyük bir baskı var. Ben geçici olarak 1 aylığına bu görevi kabul ediyorum. Bu bir ayda bugünkü konuştuğumuz adımlar gerçekleşirse göreve devam edeceğiz. İnşallah Bodrumspor'u daha iyi yerlere taşıyacağız. Bana ve ekibime bugüne kadar güvendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun, her zaman her yerde en büyük Bodrumspor. Başkanımla benim aramı kimse bozamaz. Bu böyle bilinsin. Benim aile büyüğümdür. Amacımız, Bodrum'u, Bodrum değerlerini ileri taşımak. Bunun içinde endişelenmek, telaşlanmak, bazen heyecanlanmak bizim de hakkımız" ifadelerini kullandı.

Rıza Karakaya başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Hüseyin Gözütok, Gürkan Topan, Baran Akcan, Fatih Öztarakçı, Fatih Murat Yıldız, Mehmet Dağoğlu, Hadi Türk, Murat Önder, Arif Karaman, Zeynel Kılıç, Hacı İbrahim Dalda, Murat Süren, Caner Tuna, Soykan Kurtuluş, Yüksel Aslan, Halil Teke, Ayşen Kılıç Bozan, Murat Ögün Yıldız, Nihal Ermiş ve Necdet Baştuğ."

Genel Kurula, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, oda başkanları, çeşitli siyasi parti ve STK temsilcileri ile kulüp üyeleri katıldı.