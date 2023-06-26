Bodrumspor Başkanı Karakaya'dan duygulandıran istifa mesajı

Karakaya, açıklamasında, 2009'da evlendiğini, daha sonra da Bodrumspor yönetimine girdiğini ifade etti.

2010'da kızı Derin'in dünyaya geldiğini, ilerleyen süreçte de Süper Amatör'de Başkan olduğunu çocuğuyla beraber futbol takımını büyüttüğünü belirten Karakaya, "Arkadaşlarımla ve Goca Bodrum taraftarıyla beraber 5 ayrı Lig'de mücadele ederek Süper Lig kapısına kadar dayandık ve bugün çocuğumu sana emanet ediyorum diyerek bu bayrağı daha ileriye götüreceğinden emin olduğum çok değerli büyüğüm Fikret Öztürk'e teslim ettim" dedi. Final maçının ardından yaptığı istifa açıklamasına da değinen Karakaya, şöyle devam etti:

"Final maçı sonrası ağzımdan çıkan istifa kelimesini yutmadan Bodrumspor taraftarı olarak hayatıma devam ediyorum. Bize babamızdan öğretilen 'söz vermek başka şey vermeye benzemez, laf ağızdan çıkar'. Tutulmayan sözlerin bedelini çocuğum kadar sevdiğim Bodrumsporumuzun futbol takımı başkanlığını yani Bodrumspor A.Ş Başkanlığımı bırakarak ödüyorum. Helal olsun! Bodrum Belediyesi Bodrum Spor yani Yelken, voleybol gibi bir çok çocuğumuza bir çok branşta spor yaptırdığımız dernek tarafıyla ilgili ise bir aylık süre devam ediyor. İlerleyen günlerde devam edip etmeme kararımı; bir çocuğuyla 12 yıldır beraber yürüdüğüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber vereceğim. Allaha emanet olun. Tribünden desteğe devam. En büyük Bodrumspor. Hakkım iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen Asi Tayfa'ya, Goca Bodrum taraftarına ve son günlerde gitme diyerek bize yaşarken ne kadar sevildiğimizi gösteren Bodrum halkına helal olsun. Veda değil bu bir başlangıç. İlerleyen günlerde A.Ş. olarak basın toplantısıyla devir teslim yapacağız."