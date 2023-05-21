Bodrumspor - Göztepe maçının ardından

Lig'in son haftasında Bodrumspor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Her maç olduğu gibi zor bir maçtı. Rakibimiz ligin ikinci yarısında önemli işler yaptı. Play-off'u garantilememize rağmen ilk maçı içeride oynamak istedik. Onun için mücadele verdik. Sezon başında 2. Lig'den yeni çıkmış bir takım çoğu oyuncusunu koruyan ve az takviye yapan bir Bodrumspor vardı. Oyuncu grubuna çok teşekkür ediyorum. İlk çıktığımız sene ligi 4. bitirmek çok önemliydi. Şimdi yeni bir yarış başlıyor, farklı bir ortam bunlara da geçen senenden alışığız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sezonu final oynayarak taçlandırabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu ise, "İkinci devrede ilk Sakarya mağlubiyetinden sonra o maçla birlikte toplanan 36 puan ve ilk yarı 24 puan çocukları canı gönülden tebrik ediyorum. Çok büyük iş başardık. Bugün kazanıp evimizde Eyüpspor ile oynayabilirdik ama yediğimiz talihsiz bir gol var. Son 14 maç yenilgisiz, bileği bükülmeyen Göztepe var. Bizi gururlandıran bir takım. Play-off'un kapısını araladıktan sonra tekrar Bodrum'da yukarıya tırmanmak ve çift maça döndürmek için galibiyet elde etmek istiyoruz" diye konuştu.