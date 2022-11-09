Bodrumspor judo anlaşması imzaladı

Yeşil-beyazlı ekip Bodrum Judo Konseyi ile anlaşma sağlayarak judo sporunu Bodrum'a kazandırmak ve başarılar elde etmek için çalışmalara başladı.

Spora ve sporcuya değer katan Bodrumspor, bünyesindeki 11 spor branşına bir yenisini daha ekleyerek spor kenti Bodrum'a güç katmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Bodrum Judo Konseyi ile anlaşmaya varan yeşil-beyazlı kulüp, Gümbet tesislerinde judo sporunun Bodrum'a kazandırılması için judonun efsaneleriyle bir araya geldi. Bodrum Kaymakamı ve Bodrum Judo Konseyi Başkanı Bilgehan Bayar, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, kulüp yöneticileri Zeynel Kılıç, Fatih Öztarakçı, Gürkan Topan ile judonun efsane isimlerinden Ömer Ketenci, Ahmet Apaydın, Kamil Korucu, Muzaffer Ilıcak ve Namık Canca'nın katılımıyla gerçekleşen programda judonun Bodrum'a kazandırılması için anlaşma sağlandı. Yapılan protokol ile birlikte Judo sporu Bodrum ile tanıştı. Bodrum Judo Konseyinin ilk etapta okullar başta olmak judoyu gençlere tanıştırmak için geniş çaplı bir alt yapı organizasyonunun oluşturulacağı bildirildi. Bu çerçevede, yapılan anlaşmayla birlikte 1 yıl içerisinde 2 binden fazla gencin judo sporu ile tanışması hedeflendi.