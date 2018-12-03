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Bodrumspor kupa ve lig maçını Muğla Atatürk'te oynayacak

Bodrum’da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından Bodrum İlçe Stadı kullanılamaz hale geldi.

Bodrum'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından Bodrum İlçe Stadı kullanılamaz hale geldi. Bu nedenle Bodrumspor'un Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda 2'incisini yapacağı Ankaragücü maçı Muğla Atatürk Stadyumuna alındı.


Ayrıca Pazar günü lig müsabakasında Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan yeşil beyazlılar bu maçını da Menteşe'de oynayacak. Bodrumspor'un Ankaragücü maçı saat 13:00'da, Gümüşhanespor maçı ise saat 13:30'da başlayacak.

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