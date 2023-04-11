Bodrumspor - Pendikspor maçının ardından

Yeşil-beyazlı ekip galibiyet serisine nokta koyarken, play-off hattında yerini korudu. Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok üstünlük sağladık maalesef koruyamadık. Yapacak bir şey yok. Bir puan aldık yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İkinci yarıda sadece oyuncu arkadaşlarımızın skoru koruma düşüncesine yol açtı. Yarım pozisyon vermeden kendi hatamızla yediğimiz bir ikinci golle maalesef oyunu 2-2 bitirdik. Bir puan aldık, sonuçta puansız ayrılmadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Gerçekten ligimizde uzun süre top oynamış öyle bir takıma karşı oynadık. Çok üstünlük sağladık maalesef koruyamadık. Yapacak bir şey yok. Bir puan aldık yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Osman Özköylü: "Burada büyük hatalar yaptık"

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, "Bodrumspor son haftalarda özellikle çok iyi oynayan, kendi sahasında etkili maçlar oynayan bir takım. Özellikle oyun tarzlarına baktığımız zaman savunmadan bizim savunma arkamıza attığı uzun toplar, düşen ikinci topları kovalamaları, burada hatayı iyi değerlendirip pozisyonlara girmeleri onlar için oyunlarının en önemli noktaları. Biz de bu hataları maalesef ilk yarıda çok fazla yaptık. Hafta boyu çalışmamıza rağmen Bodrumspor'un oynadığı oyunun farklı bir seçeneği yok. Savunmadan alan bizim savunmamızın üzerine topları kaldırıyorlar, seken, düşen toplar, oradaki oyuncularının bu konuda uyanık olmaları, bu konuda daha agresif olmaları düşen topları kovalayıp pozisyona girmeleri onlar için büyük avantaj. Biz burada büyük hatalar yaptık, dikkatsizlik yaptık. Konsantrasyon eksikliğimiz oldu, oyuna özelikle savunmadaki oyuncularımız biraz dağınık başladılar. Maalesef bir anda iki sıfır geriye düştük. Ama o dakikadan sonra saha içinde yapmış olduğumuz taktiksel değişiklik, hem oyuncu değişiklikleri bizim oyunu tamamen kontrol altına almamıza yardımcı oldu" diye konuştu.