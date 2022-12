Bodrumspor - Samsunspor maçının ardından

Alınan 1 puanın önemine değinen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Maçın hakkı beraberlikti. Ligin boyu kısaldıkça, takımlar birbirlerini çok daha iyi tanıyor. Dolayısıyla çok daha iyi önlem alabiliyorlar. Alınan puan bizim için önemlidir, yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Bodrumspor kendi evinde Samsunspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında her iki takım da kontrollü futbol oynarken, hem Bodrumspor hem de Samsunspor girdiği pozisyonlarından yararlanamadı. İlk yarı golsüz berabere bitti. Maçın ikinci yarısında ise her iki takımda gölü isteyen ve daha çok pozisyon arayan taraf oldu. Pozisyonlardan yararlanamayan her iki takım 1'er puana razı oldu. Bodrumspor 29 puanla 4'üncü sıraya yükseldi, rakibi Samsun aynı puanla averaj farkıyla 3'üncü sıraya çıktı.

Taşdemir: "Maç ortada bir maçtı"

Maçın ardından basın toplantısında değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Zor bir maçtı. Samsunspor iyi bir takım ve dolayısıyla bizim için çok zor bir maçtı. Maçın geneli taktik savaşı şeklinde geçti. Bizi iyi analiz ettiklerini düşünüyorum. İkinci bölge baskı ve geçiş oyununu çok iyi oynamamızdan dolayı orta sahayı çok fazla kullanmadan ilk yarı direkt 1'de 3' e oynayarak başladılar. Sonrasında 1-2 tane tehlikeli pozisyonlar oldu. Maç ortada bir maçtı. Son dakika Koray'ın kafası girse çok daha farklı senaryo olabilirdi. Maçın hakkı beraberlikti. Ligin boyu kısaldıkça, takımlar birbirlerini çok daha iyi tanıyor. Dolayısıyla çok daha iyi önlem alabiliyorlar. Alınan puan bizim için önemlidir, yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Adis ile sezon arasında yolları ayırmayı planladıklarını belirten Taşdemir, “Adis Jahovic ile bizim takımımız örtüşmedi. Devre arasında kendisiyle yolları ayırmayı planlıyoruz. Adis asla kötü futbolcu değil ama bizim takımımızın oyun yapısına uyuşmadı. Devre arası takviye yapmak çok zor, iyi oyuncuyu hiçbir takım bırakmaz. Üzeyir'in belinde çok ciddi spazm var. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık. Etkili bir silahımız ama ikinci yarı bizimle olamadı. Üzeyir'siz veya bize bu zamana kadar çok katkı sağlayan oyuncularımızın olmadığı zamanı da doğru yönetmemiz lazım” diye konuştu.

Eroğlu: "Telafi edeceğimiz son bir maç kaldı"

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, “Kazanmaya geldiğimiz deplasmandan berabere kaldığımız için üzgünüm. Zor bir deplasman bunun farkındayız ama iç saha dış sahada oyun gücümüzle rakibe karşı sağlayacağımız bu performans bizim için iyidir önemlidir ama istediğimiz gibi gelişmedi. Maçın ilk yarısındaki oyundan çok memnun değilim. Savunmada belki rakibe çok pozisyon vermedik ancak biraz daha hücumda etkili olmamız gerekiyordu. Rakip savunmayı ön planda tutarak çalıştığı bir oyun oynadı. Onlarda ne kadar bize saygı duydukları anlamına geliyor. Bizim ikinci yarıdaki oyunumuz kazanmak için yaptığımız hem hamleler hem de oyun içerisindeki tempomuzu artırmak daha çok pozisyona girmemizi sağladı. Ama değerlendiremedik. Belki o pozisyonlardan birini değerlendirseydik olay daha farklı olabilirdi. İki takımda centilmence mücadele etti. Hakemimiz bu centilmen mücadelede bence kolay maç yönetti. Maç berabere bitti ama kazanmamız gereken bir maç diye söyleyebilirim. Bodrumspor'un centilmence mücadele etmesinden dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki haftalarda onlara da başarılar dilerim. Kazanma ritmini tutturmamız gerekiyor. Oyun gücümüzü daha da artırmamız gerekiyor. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Telafi edeceğimiz belki son maç kaldı, ilk yarıyla ilgili. Kendi sahamızda kazanarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz” diye belirtti.