Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: “Hakem performansından hiç memnun değilim”

Bodrumspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Hakem hatalarının maçın önüne geçtiğini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Hakem performansından hiç memnun değilim. Çok kötü maç yönettiler, maçın her açıdan önüne geçtiler. Böyle bir maçı kaybettik, kaybettiğimiz için çok üzgünüz” dedi.

Spor Toto 1'inci Lig 21'inci hafta karşılaşmasında, Bodrumspor kendi evinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Maça hızlı başlayan Bodrumspor'da maçın ilk dakikalarında Kenan'ın girdiği pozisyonda Kenan rakip oyuncunun müdahalesi sonrası yerde kaldı, maçın hakemi penaltı kararı verirken VAR kararıyla penaltı iptal edildi. Ankara Keçiörengücü 26'ıncı dakikada Melih'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Bodrumspor'da Koray'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu, VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı. İlk yarı konuk ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Bodrumspor 50'inci dakikada Kenan'ın penaltı golüyle skoru beraberliğe taşıdı. 75'inci dakikada Keçiörengücü ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kullandı. Bekir'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Maçın geri kalan dakikalarında her iki takımda girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Ankara Keçiörengücü sahadan 2-1 galip ayrıldı. 21'inci hafta sonunda Bodrumspor 35 puanla 4'üncü sıraya gerilerken, rakibi Keçiörengücü ise 36 puanla 2'inci sıraya yükseldi.

“Hakemler kötü maç yönetti”

Maçtaki hakem hatalarına değinen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Tuzla maçından sonra içeride bir daha mağlup olduk. 6 haftadır mağlup olmayan bir serimiz vardı. Bugün oyun olarak güçlü ve iyi bir rakiple oynadık. Bize benzer rakiple oynadık, maçın zor geçeceğini biliyorduk. Golü yedikten sonra bir ara oyun disiplininden kopar gibi olduk ama daha sonra toparladık. Oyunun geneline baktığınız zaman iyi işler de yaptık çok istedik. Sezon başından beri değinmediğim yine de değinmeyeceğim durumlarla karşılaştık. Hakem performansından hiç memnun değilim. Bana göre çok kötü maç yönettiler. Mağlubiyetimizin sorumlusu değillerdir. Çok kötü maç yönettiler, maçın her açıdan önüne geçtiler. Böyle bir maçı kaybettik, kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Lig uzun bir maraton, en kısa sürede bu mağlubiyeti telafi edeceğiz” dedi.

Hamdi Yılmaz: "Bu galibiyeti hak edecek bir futbol oynadık"

Hakettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz ise, “Maç başlamadan önce maçın önemini hepimiz biliyoruz. İyi bir zeminde, iyi bir havada çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bu galibiyeti hak edecek bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı kutluyorum. Rize maçında görmüş olduğumuz eksiklikleri hafta içerisinde irdeleyip gidermeye çalıştık. Burada hataların giderildiğini gördük, iyi bir futbolla rakibimiz olan Bodrumspor'dan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.