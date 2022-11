Bodrumspor, Türkiye Kupası'nda zafere odaklandı

Bodrumspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı rakibi Altınordu maçı hazırlıklarına başladı. Ligde gidişattan dolayı takımdan yüzler gülerken, kupada ise galibiyet hedeflendi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmesinde Bodrumspor, İzmir ekiplerinden Altınordu ile eşleşti. Maç hazırlıklarını Yalıçiftlik Tesisleri'nde sürdüren Bodrumspor, ligde yakaladığı başarılı ivmeyi kupada göstermek istiyor. Geçtiğimiz hafta ligde evinde oynadığı Boluspor galibiyetiyle zirve yarışını bırakmayan yeşil-beyazlı ekip, çarşamba günü İzmir'de oynayacağı Altınordu maçı ile çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bizim önceliğimiz iyi futbol

Altınordu maçında daha az forma şansı yakalayanları oynatacağını belirten Bodrumsppor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bizim için her maç çok önemli. Biz yedek ve as diye ayırmıyoruz. Sadece bu zamana kadar bizimle az süre alan arkadaşlarımızın daha fazla süre almasını istiyoruz. Maçı önemsiyoruz, bizim için önemli bir maç. Bu zamana kadar az süre alan arkadaşlarımızın da kalitelerine inandığımız için zaten bugün burada bizimle beraberler ama her maçta 11 kişi oynuyor ve 20 kişiyi kadroya alabiliyoruz. 5 değişiklik yapabiliyoruz, arkadaşlarımızın büyük bir bölümü bazen hak etmelerine rağmen oynayamadılar. Önümüzde böyle bir fırsat ve hem kupada tur atlamak hem de arkadaşlarımızın maç eksiklerini gidermek, bu ikisini bir arada yapmak istiyoruz. İnşallah ikisini de bir arada yapıp turlayıp gelebiliriz. Bizde iyi bir takımız, futbolun doğrularını oynamaya çalışan bunu her geçen hafta bunu Türkiye'de herkese kabul ettiren ve sevdiren bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin bizim maçlarımızı seyretmekten keyif aldığını düşünüyorum. Bizim önceliğimiz önce iyi futbol, bize yakışan futbol onunla beraber de tur gelirse çok güzel olur” dedi.

Bodrumspor'un tecrübeli isimlerinden Koray Kılınç, “Hocamız zaman zaman bize süre veriyor. Bizim içinde süre almayan ve oynamayan oyuncular içinde bu maçın daha güzel olacağını düşünüyoruz. İnşallah bizim için ve takımımızın için güzel bir galibiyet olur” diye konuştu.