Bodrum'u, "Bodrum mavisi"ne döndürmeliyiz

İçişleri Bakanlığı'nın kontrollü normalleşme genelgesi, Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu'nun kararlarıyla 2 Mart'tan itibaren Bodrum'da da uygulanmaya başlandı. Sadece denetimlerle değil herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Aras, "Bodrum'u, vaka sayıları açısından bulunduğu durumdan aşağıya çekmeliyiz, Bodrum'a yakışan Bodrum Mavisidir" dedi.

Yeni normalleşme adımlarının atıldığı günden itibaren Bodrum Belediyesi çatısı altında bir araya gelen Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum Tanıtma Vakfı, Kent Konseyi, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ile diğer bazı oda, dernek ve STK'lar ile ortak bir kampanya başlatıldı.

Halkın salgın tedbirlerine uyması yönünde farkındalık oluşturabilmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, görsel ve işitsel çalışmalar işbirliği içinde yürütülmeye devam ediyor. Özellik Bodrum esnafının geçirdiği zor günleri özetleyen video çalışmasında, Restoran Sahibi Habibe Rençber, İşletmeci Ali Demiröz, Esnaf Sinan Cingöz, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Müzisyen Serkan Uzunoğlu ve Restoran Sahibi Durmuş Hakkı Urul yer aldı.

Belediye olarak salgın başından bu yana gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, "2 Mart itibariyle alınan kararlarla yeni bir normalleşme sürecine girdik. Bununla ilgili tüm ülke vaka sayısına göre belirli renklerde kategorize edildi. Muğla da turuncu renkte yani yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Vaka sayılarının artmaması, bölgemizin kırmızı renk kategorisine girmememiz için hepimizin yapması gerekenler var. Sadece kaymakamlık, belediye, kolluk kuvvetleri, zabıta ekiplerinin denetimleriyle değil herkesin kendi öz kontrollerini yapması bu hastalığın yayılmamasında en önemli tedbir olacaktır." dedi.

Başkan Aras: "hepimize çok büyük iş düşüyor"

Tablodaki kırmıza renge değil maviye dönmek zorunda olunduğunu belirten Başkan Aras: "Aylardır kapalı kalan ve bir ümitle yeniden faaliyetlerine başlayan işletmelerimizin yeniden kapanmaması için hepimize çok büyük iş düşüyor. Bu konu sadece restoranlarımızı, kafelerimizi ilgilendirmiyor. Bu işin bir adım ötesinde turizm sezonu var ve sektördeki birçok işletmenin etkilenmesi söz konusu. O yüzden el birliği ile tedbirlere uyarak turuncu renkten sarıya, maviye inmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Hep birlikte kurallara uyarak, aşı çalışmalarının da yaygınlaşmasıyla Bodrum'un güçlü bir şekilde turizm sezonuna gireceğine inandığını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaymakam Bekir Yılmaz, oda, dernek başkanları ve esnaflar ile sürekli bir araya geldiklerini belirterek "Amacımız kimseye ceza vermek değil ancak herkesin kurallara uymasını takip etmek de görevimiz. " dedi.