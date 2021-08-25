Bodrum'u elleriyle temizliyorlar: 1 ton çöp topladılar

Gece gündüz demeden yol kenarlarını temizleyen ekipleri maskeden içecek kutularına, plastik atıklardan cam şişelere kadar birçok farklı atığı elleriyle topladılar.

395 personelle sahada hizmet veren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günlük rutin faaliyetlerinin yanı sıra düzenledikleri çeşitli etkinliklerle her gün bir bölgede çevre temizliği çalışmaları yürütüyor. Ekipler, son olarak Turgutreis Mahallesi ve Gündoğan Mahallesi'nde sahil şeridi ile Gölköy Mahallesi Cennet Koy bölgesinde atık toplama çalışmaları yaptı. 16 temizlik personeli ile yapılan ve her bölgede yaklaşık 4 saat süren atık toplama çalışmalarında yaklaşık 1 ton çöp toplandı. Özellikle deniz kıyılarına bırakılan, araçlardan yollara atılan ve çevre kirliliğine neden olan 90 poşet atık Muğla' da Sadece Bodrum Belediyesi bünyesinde bulunan atık merkezine götürülerek geri dönüşüm için ayrıştırıldı.