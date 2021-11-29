Bodrum'u lodos vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan lodos nedeniyle dev dalgalar sahilleri dövdü. Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza çıktı.

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verdi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına, Kumbahçe sahili, Paşatarlası, Gümbet ve Bodrum Kalesi civarındaki plaj ve iş yerlerini vurdu. Sahilde işletmesi bulunan esnaf, dükkanlarına yığdıkları kum torbaları ile deniz suyunun içeri girmesini engellemeye çalıştı. Bölgeden geçen birçok kuru yük gemisi fırtına nedeniyle Bodrum'a demir atarak koylara sığındı. Saatteki hızının 80 kilometreye ulaştığı öğrenilen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini arttıracağı öğrenildi. Bodrum koylarındaki küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı, bazıları kıyıya sürüklendi. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi.

Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu.