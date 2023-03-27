Bodrum'u Maldivler'e çevirme hevesi bitmiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile beyaz kum dökümünü, zabıta ekipleri müdahale ederek durdurdu.

Bodrum'u Maldivler'e çevirmeye heves eden kimi işletmecilerin beyaz kum sevdası bitmiyor. Her yıl turizm sezonu başında karşılaşılan beyaz kum dökümü, bu sene de devam etti. Bahçelievler Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döküm işlemini durdurarak sahilden iş makinelerini çıkardı.

Vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahile yaklaşık 5 kamyon beyaz kumun döküldüğünü tespit ederek, tutanak tanzim etti. Çalışmayı durduran ekipler, dökülen maddenin belirlenmesi amacıyla alınan örnekleri ilgili kurumlara iletti. Laboratuvarda yapılacak tahlil sonuçlarına göre yasal işlemler başlatılarak dökümü gerçekleştirdiği tespit edilen kişi ve işletmelere yaptırımlar uygulanması sağlanacak. Öte yandan, dökülen kumun kaldırılması için işletme yetkililerine uyarıda bulunuldu.