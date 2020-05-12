Bodrum'un 120 milyon liralık yatırımı devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Yarımadasında başlattığı 120 milyon TL değerindeki tarihinin en büyük alt yapı yatırımında 11 bin 482 metre tamamlandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli ve gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'un alt yapı sorunu çözüme kavuşuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken ve Bodrum'un kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

İlk etapta 120 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yapılacağı altyapı çalışmalarının 11 Bin 482 metresi tamamlandı. Yapımı tamamlanan 6 Bin 129 metre şebeke hattı ile 5 Bin 353 metresi terfi hattının yanı sıra ayrıca 3 adet terfi binasında da çalışmalar devam ediyor.

İlk etapta 160 km kanalizasyon hattı yapılıyor

Dünya Bankası ve İller Bankası'ndan sağlanan 83 Milyon Euro'luk kredi ile Bodrum ilçesinin en büyük sorunlarından birisi olan kanalizasyon problemi ortadan kaldırılıyor. Bodrum halkının yüzde 30'unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken projede ilk etapta 120 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak.

“Muğlamızın incisi Bodrum hep güzellikleri ile anılacak”

Doğal ve eşsiz güzellikleri ile dünyanın ve Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olan Muğla'da vatandaşların huzuru ve mutluluğu için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün Muğla'nın incisi Bodrum'da altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, en büyük yatırımı altyapıya ayırdıklarını belirtti. Başkan Gürün; “Muğlamızda birbirinden değerli 13 ilçemizde önem ve aciliyet durumuna göre hizmet ve projelerimizi belirleyerek çalışmalara başladık. Altyapı konusunda büyük eksiklikleri olan Bodrum için tarihinin en büyük altyapı yatırımını başlattık. Çalışmalar korona virüs tedbirleri de dikkate alınarak kesintisiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de altyapı konusunda yatırımlarımız devam edecek. Güzel Bodrumumuz bundan sonra altyapı sorunları ile değil, sanatın, kültürün, güzelliklerin merkezi olarak anılacak”dedi.