Bodrum'un ana hatlarındaki arıza giderildi

Göltürkbükü, Gündoğan ve Yalıkavak mahallelerini besleyen DSİ kuzey ana isale hattı ve Akyarlar, Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis Mahallelerini besleyen Güney isale hatlarında büyük arızalar meydana geldi. Su baskınları nedeniyle arızalara hemen müdahale edilemezken mahallelerin su sıkıntısı yaşamaması için alternatif kaynaklardan içme suyu sağlandı. Yağmur sularının çekilmesinin ardından MUSKİ Genel Müdürlüğünde görevli 3 kepçe, 1 vinç, 2 kamyon ve 12 personel arızalara müdahale etti. Pazar günü oluşan arızalar gerçekleştirilen çalışma sonrasında pazartesi günü tamir edildi.