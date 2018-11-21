İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'un ana hatlarındaki arıza giderildi

Bodrum İlçesinde hafta sonu meydana gelen su baskınları, İlçeyi besleyen içme suyu hatlarına da zarar verdi.

Göltürkbükü, Gündoğan ve Yalıkavak mahallelerini besleyen DSİ kuzey ana isale hattı ve Akyarlar, Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis Mahallelerini besleyen Güney isale hatlarında büyük arızalar meydana geldi. Su baskınları nedeniyle arızalara hemen müdahale edilemezken mahallelerin su sıkıntısı yaşamaması için alternatif kaynaklardan içme suyu sağlandı. Yağmur sularının çekilmesinin ardından MUSKİ Genel Müdürlüğünde görevli 3 kepçe, 1 vinç, 2 kamyon ve 12 personel arızalara müdahale etti. Pazar günü oluşan arızalar gerçekleştirilen çalışma sonrasında pazartesi günü tamir edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.