Bodrum'un Başkanı Ahmet Aras oldu

Bodrum'un yeni belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ahmet Aras oldu. Aras, kesin olmayan sonuçlara göre Bodrum'da oyların yüzde 45.95'ini alarak, Bodrum'un yeni belediye başkanı seçildi.

Seçim sonuçlarını ilçe binasında partilileriyle birlikte takip eden Ahmet Aras, seçim zaferini Bodrum Belediye meydanında partilileri ve Bodrum halkı ile birlikte kutladı. Sandıkların yüzde 62'sinin açılması ile birlikte zaferini ilan eden Cumhuriyet Halk Partililer, Bodrum'un yeni belediye başkanı Ahmet Aras ile birlikte Bodrum Belediye Meydanı'na akın ettiler. Belediye Meydanı, kısa sürede vatandaşlar tarafından hınca hınç dolduruldu. Partililer ilçe binasının önünden İzmir Marşı eşliğinde meydana yürürken, Neyzen Tevfik Caddesi kalabalık nedeniyle trafiğe kapandı. “Bodrum'un başkanı Ahmet Aras” ve “En büyük başkan” sloganları eşliğinde meydana gelen Ahmet Aras, burada halkın sevgi çemberine alındı. Aras'ı burada kutlayanlar arasında babası Şevket Aras ile annesi Ayşe Aras da vardı. Belediye meydanında adeta zafer izdihamı yaşanırken, kısa bir açıklama yapan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Seçim bitti, bütün Bodrum'a, memleketimize ve partimize hayırlı olsun. Bodrum artık yine çağdaş medeni ilkeler doğrultusunda CHP tarafından yönetilecek. Bize destek veren tüm partililerime, Bodrumlulara sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Tüm aday arkadaşlarım haklarını helal etsin

Bodrum'da çok güzel bir yarış olduğunu söyleyen Aras “çok güzel bir seçim atmosferi yaşandı. Tüm arkadaşlarımla adilce yarıştık. Onlara da yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Hep beraberiz. Amaç hizmet etmekti. 1 Nisandan itibaren söylediğimiz gibi çalışmaya başlayacağız. Dinlenmek yok, misafirlerimize hazırlanacağız” diye konuştu. Aras, “Partimiz zaten Bodrum'da çok güçlüydü. Bu süreçte, partimizin tüm büyükleri, geçmiş dönem belediye başkanlarımız bir araya geldiler. Çok güzel bir seçim atmosferiyle, Bodrum'da şu anda bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Tüm aday arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Haklarını helal etsinler” ifadelerini kullandı.

Kesin sonuçlar olmasa da çok ciddi bir şekilde önde olduklarını belirten Ahmet Aras, tüm partililere sükunet çağrısında bulunarak “Taşkınlık yapmayalım, kimseyi kırmayalım” mesajı verdi. Rozetini bugünden itibaren çıkardığını belirten Aras, “Ben artık Bodrum'un belediye başkanı olacağım” diye konuştu. Aras, “Bugün seviniyoruz ancak yarın bizim yapacak çok işimiz var” dedi.

Belediye meydanında bando ve marşlar eşliğinde yaşanan zafer kutlamasının ardından kollarını sıvayan CHP'nin yeni Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, meclis üyesi adayları, partililer ve Bodrumlular ile birlikte Neyzen Tevfik caddesi boyunca yürüdü. CHP'lilerin bando ve meşaleler eşliğindeki coşkulu zafer yürüyüşü yaklaşık bir saat boyunca devam etti. Bodrum'un yeni belediye başkanı Aras, bir taraftan kutlamaları kabul ederken diğer taraftan da kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Aras daha sonra Marina'dan Konacık'taki seçim koordinasyon merkezine gitti. Bodrum'un yeni belediye başkanı burada seçim sürecini birlikte geçirdiği ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kutlamalar, seçim ofisinde de bir süre devam etti. Ahmet Aras daha sonra Bodrum Adliyesi'ne giderek sandık kurulu başkanları ile seçimde görev alan partililerini ziyaret etti.

Saat 00:10 itibariyle CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, kesin olmayan sonuçlara göre Bodrum'daki oyların yüzde 49'unu aldı. Bodrum'un yeni belediye başkanı Ahmet Aras' bu hafta içinde mazbatasını alarak görevi resmen devralacak.

Ahmet Aras kimdir?

Ahmet Aras, 1970 yılında Bodrum'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladıktan sonra 1988 yılında İzmir'de Maltepe Askeri Lisesi'nden, 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi olarak mezun oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgeleri ve yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev yaptıktan sonra 2013 yılında emekli oldu. Memleketi Bodrum'a yerleşerek turizm işletmeciliğine başlayan Aras, bu süreçte Ortakent Yahşi Geliştirme Derneği Başkanı seçilerek Ortakent'in ve Bodrum'un gelişmesi, tanıtılması için festival, organizasyon ve projeye öncülük etti. Halen Bodrum Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Aras, Defne ve Doğa adında iki kız çocuk babası. Aras, iyi derecede İngilizce biliyor.