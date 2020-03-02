Bodrum'un çevreci annesi Saynur Gelendost törenle anıldı

Bodrum'da Çevreci Anne olarak bilinen Saynur Gelendost ölümünün 17. yılında Bodrum Gümbet Türbe Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, Mavi Yol Girişimi sözcüsü Filiz Dizdar, ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı, Torba Güzelleştirme Derneği Başkanı Sencer Kaygusuzer, Sürekli Eylem Kurulu sözcüsü Reşat Uygun, Saynur Gelendost'un oğlu Sedat Gelendost ve torunu Can Gelendost ile çevreciler katıldı.

2003 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden ve Bodrum'da verdiği çevre mücadeleleri ile tanınan rölyef sanatçısı Saynur Gelendost'un anma töreninde konuşan Reşat Uygun, Gelendost'un “Bu kavga demokrasi, hak, hukuk ve tüm canlıların yaşam kavgasıdır. Bu kavga bitmez direnişe devam” sözlerini hatırlatarak, Saynur Gelendost'un bir barış elçisi olduğunu ifade etti. Uygun, ünlü aktivistin ölüm yıldönümünde Belediye Başkanı Ahmet Aras'a da çağrıda bulunarak, Saynur Gelendost'un hayali olan “Bodrum Dünya Çocukları Eko Kültür Köyü”nün hayata geçirilmesini önerdi.

Anma töreni sonunda Bodrum Belediyesi tarafından, Saynur Gelendost anısına menekşe fidesi dağıtıldı.