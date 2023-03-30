Bodrum'un dostluk kenti Hatay'da çocukların yüzü gülüyor

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Hatay Arsuz Dostluk Kenti'nde depremzede vatandaşların ihtiyacına yönelik çalışmalar yürüten Bodrum Belediyesi, çocuklara özel etkinliklerle yüzlerini bir nebzede olsa gülümsetiyor.

6 Şubat'ta 11 ilde hissedilen deprem sonrası büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Hatay'a destekler sürerken kurulan Bodrum Belediyesi Hatay Arsuz Dostluk Kenti'nde barınma, ısınma, beslenme, temizlik başta olmak üzere temel ve özel ihtiyaçlar karşılanıyor. Belediye personelleri ve gönüllülerin yakından ilgilendiği aileleri ile birlikte kalan deprem mağduru çocuklar için de özel etkinlikler düzenleniyor.

Çocuklarla özel olarak ilgilenen gönüllü uzmanlar ve yetkililer, gün içinde gerçekleştirilen etkinlikler ile çocukların yaşadığı travmanın etkilerini minimuma indirmeyi hedefliyor. Kentte sabah egzersizleri yapılırken boyama etkinlikleri ve çeşitli oyunların yanı sıra müzikal çocuk oyunları da sahneleniyor. Ayrıca çocuklar, yaş gruplarına uygun oyuncaklarla oynayarak vakit geçiriyor.