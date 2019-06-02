Bodrum'un eğlence kültürü değişiyor

İstanbul'un en ünlü mekanların dan biri olan “Yalan Dünya” Bodrum'da kapılarını açtı. Modern meyhane diye adlandırılan mekanda 80'li ve 90'lı yılların eğlence kültürü yaşatılacak.

Bodrum'da yaz sezonu öncesi Türkiye'nin en ünlü mekanları kapılarını açmaya başladı. Bayram hazırlıklarını tamamlayan mekanlardan en çok konuşulan isim ise “Yalan dünya” isimli mekan oldu. 80'li ve 90'lı yılların eğlence kültürünü yaşatacak olan mekanın hazırlıkları ise tamamlandı. Ramazan Bayramının 1'inci günü kapılarını misafirlerine açacak olan mekan şimdiden merak konusu oldu. Denize sıfır olan işletmede sabahları dünya mutfağı, yöresel ve köy kahvaltısı ile açılış yapılacak. Akşamları ise unutulmaya yüz tutmuş 80'li ve 90'lı eğlence kültürü ile misafirler doyasıya bir gece yaşayacak.

Genç turizmci Deniz Şenyazar “Yalan Dünya” isimli işletme ile Bodrum'a yeni bir heyecan katacaklarını belirterek “Türkiye'nin birçok bölgesinde Yalan Dünya isimli restoranımız bulunuyor. Tecrübeli ekibimizle birlikte Bodrum'a tatile gelen yerli ve yabancı turistleri hem eğlendirip hem de güzel bir akşam geçirmeleri sağlayacağız. Yerli halkında vaz geçemeyeceği bir mekanı Bodrum'a kazandırdık. İnsanları eğlendirmenin yanı sıra modern bir meyhane konseptini Bodrum'a kazandırmış olacağız. 12 ay açık olan bir mekan olarak düşünüyoruz. Yaz aylarında Yalıkavak marinada, kış aylarından ise Bodrum merkezde hizmet vereceğiz. 80'li, 90'lı yılların eğlencesini tekrar yaşatarak misafirlerimizin ayağına getireceğiz. Bizim Yalan Dünya ailesi olarak diğer mekanlarımız da olduğu gibi Bodrum'da akşamlarına renkli bir tat katacağımıza inanıyoruz” dedi.